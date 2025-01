In Cina la "danza del leone" si apre alle donne

In Cina la "danza del leone" si apre alle donne

Roma, 28 gen. (askanews) – Con indosso un costume con una grande testa di leone colorata e un lungo abito setoso, due ballerini devono lavorare in tandem. Un requisito fisico, unito alle tradizioni patriarcali, che ha tenuto a lungo le donne lontane da questa disciplina. Ma ora la “virile” danza del leone si apre alle ragazze, una vera rivoluzione. Simbolo di prosperità e protezione contro gli spiriti maligni, questo rito viene eseguito durante i matrimoni o le riunioni d’affari ed è fondamentale per i festeggiamenti del Capodanno lunare, mentre mercoledì 29 in Cina inizia l’anno del Serpente.