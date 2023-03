In Cina Li Qiang, uomo fiducia Xi Jinping, eletto nuovo premier

In Cina Li Qiang, uomo fiducia Xi Jinping, eletto nuovo premier

In Cina Li Qiang, uomo fiducia Xi Jinping, eletto nuovo premier

Milano, 11 mar. (askanews) – Come previsto, Li Qiang è il nuovo primo ministro cinese. L’uomo di fiducia più vicino a Xi Jinping è stato eletto oggi nuovo capo del governo di Pechino, all’indomani della conferma per un terzo mandato del presidente della Cina.

Xi Jinping, 69 anni, ha ottenuto ieri un nuovo mandato quinquennale come presidente della Cina dopo un voto unanime in parlamento, il culmine di un’ascesa che lo ha visto diventare il leader più potente della Cina da generazioni a questa parte.

Con il Parlamento di fatto sottomesso al Partito Comunista al governo, l’esito del voto non era minimamente in dubbio. In un’altra votazione dei deputati riuniti al Palazzo del Popolo di Pechino, Li Qiang, candidato unico alla carica di primo ministro, ha conquistato oggi 2.936 voti a favore, mentre tre sono stati i contrari e otto gli astenuti. I giornalisti sono stati invitati a lasciare l’emiciclo quando i parlamentari hanno formalizzato il loro voto nell’urna.