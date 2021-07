In città turistica in Francia torna obbligo mascherine all’aperto

Roma, 29 lug. (askanews) – A Pyla-sur-Mer, nota località turistica della Gironda, dipartimento nel sud-ovest della Francia, torna l’obbligo delle mascherine all’aperto. L’obiettivo è quello di far diminuire i casi di contagio. La prefettura locale ha anche vietato il consumo di alcol nei luoghi pubblici della popolare destinazione per le vacanze dei francesi. L’incidenza dei casi nell’area, scrive France Presse, è di 314 positivi ogni 100.000 abitanti, in confronto ai 40 di due settimane fa.

(fonte Afp)