In Colombia la festa del “Carnevale dei neri e dei bianchi”

Milano, 4 gen. (askanews) – In Colombia è esplosa la gioia del “Carnevale dei bianchi e dei neri”. Una grande festa fra canti e balli che quest’anno a causa della pandemia si svolge al chiuso di uno stadio di Pasto e non per le strade e le piazze della città come avviene tradizionalmente. Il nome del carnevale risale ai tempi della schiavitù, quando gli schiavi riuscirono ad ottenere dai dominatori spagnoli almeno un giorno di riposo.