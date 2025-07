In Colombia l'arresto del boss della 'ndrangheta Giuseppe Palermo

In Colombia l'arresto del boss della 'ndrangheta Giuseppe Palermo

Bogotà, 12 lug. (askanews) – Nelle immagini dall’alto, diffuse dalla polizia nazionale colombiana, si vede il momento dell’arresto del boss della ‘ndrangheta Giuseppe Palermo, detto Peppe, a Bogotà, capitale della Colombia.

Figura di spicco del narcotraffico, Palermo era oggetto di una “red notice” dell’Interpol ed era ricercato per narcotraffico, come spiega il capo della polizia colombiana, Carlos Fernando Triana:

“La polizia nazionale colombiana, attraverso la direzione di Intelligence e la cooperazione internazionale con Europol e il Regno Unito, ha localizzato e catturato un criminale italiano a nord di Bogotà.

È ricercato per narcotraffico e ne è stata richiesta l’estradizione”.

L’Italia, che ne ha chiesto l’estradizione, lo ritiene una figura chiave di ‘ndrangheta con legami con il principale cartello colombiano produttore di cocaina, il Clan del Golfo.

Per il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, un “eccellente lavoro della nostra Polizia di Stato”, con cui l'”Italia dimostra di essere in prima linea nella lotta alle mafie”, ha commentato in una nota.