In Colombia si celebra la Giornata Internazionale della Pigrizia

Itaguì, 22 ago. (askanews) – Contro la frenesia dell’era internet in tutto il mondo si celebra l’International Lazy Day, la Giornata Internazionale della Pigrizia, ma in Colombia dal 1985 ogni anno prendono molto sul serio la ricorrenza. Per le strade della città di Itaguì si trovano letti e amache per combattere lo stress da lavoro. L’insolito appuntamento è stato indetto per celebrare la bellezza e il diritto all’ozio e alla pigrizia.

Riposare serve a ricaricarsi per essere creativi, sostengono gli organizzatori che invitano tutti a schiacciare un pisolino.