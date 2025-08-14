In Colorado "Erba blu, cieli verdi", l'impressionismo americano

Denver, 14 ago. (askanews) – Uno dei cinque migliori giardini botanici degli Stati Uniti d’America, i Denver Botanic Gardens sono un’oasi nella città, con eventi tutto l’anno e il Mordecai Children’s Garden, opportunità di apprendimento permanente e ricerca per preservare le preziose risorse naturali del Colorado. A partire dal fiore simbolo dello stato: l’Aquilegia nota anche come Columbines che con i suoi petali multicolori, fiorisce dalla primavera all’inizio dell’estate.

“Abbiamo diverse sedi, quindi si tratta di quasi 10 ettari e ci concentriamo molto sulle piante originarie degli Stati Uniti d’America occidentali e poi anche provenienti da diverse parti del mondo che hanno clima, condizioni meteorologiche, terreno e precipitazioni simili, in modo da poter evidenziare ai visitatori i modi in cui possono utilizzare le piante autoctone nei loro giardini ed essere più sostenibili, dato che spesso affrontiamo periodi di siccità”, dice Erin Bird dei Denver Botanic Gardens.

Inoltre se vi capita di passare per Denver, non mancate la mostra “Blue Grass, Green Skies”, proprio ai Denver Botanic Gardens. Rimane aperta sino a metà settembre e presenta i paesaggi idilliaci, le scene urbane e gli interni intimi della pittura impressionista americana del XIX secolo. Mettendo in luce come gli artisti americani (Mary Cassatt, Childe Hassam, Ernest Lawson, John Henry Twachtman e William Wendt)abbracciarono l’impressionismo per catturare la bellezza e l’emozione della campagna e della città.

Servizio di Cristina Giuliano

Montaggio di Linda Verzani

Immagini askanews