In Colorado tra le montagne per concedersi il lusso di rallentare

Denver, 29 set. (askanews) – “Facciamo un sacco di cose qui. Realizziamo progetti di ogni tipo, dalle vetrate artistiche alla lavorazione del cuoio. Oggi realizzeremo una piccola vetrata artistica in stile Tiffany. Tutto è già tagliato e levigato. Vi guiderò nei successivi passaggi” afferma Victoria Rosas Endsley.

Bear & Bee è uno studio e boutique di artigiani a conduzione familiare, nonché un “Art Bar” all’americana unico nel suo genere, dove ci si può cimentare nella creazione di progetti artistici con diverse tecniche.

L’ispirazione è sempre a portata di mano e si traduce in candele, ricamo su legno, pirografia, la ceramica e molto altro ancora.

Incastonato nella splendida natura che contraddistingue Estes Park, in Colorado, Bear & Bee è un esempio di attività da praticare in una vacanza di totale relax, che i panorami mozzafiato del Centennial State – dall’arido deserto ai canyon fino alle innevate Rocky Mountains – possono ospitare.

Meta particolarmente popolare nel West degli Stati Uniti d’America, Estes Park è un punto di partenza per escursioni nel Parco Nazionale delle Montagne Rocciose, dove anche chi è abituato a una vita frenetica, si concede il lusso di rallentare. Magari partecipando a un programma guidato dai Ranger, affrontando un’arrampicata con guida sulle pareti di roccia più iconiche dello stato o concedendosi una cena in un ristorante molto originale: ce ne sono diversi. Brand Usa e Visit Estes Park consigliano tra gli altri Claire’s Restaurant and Bar, Bird and Jim, Coffee on the Rocks, The Hive at Estes Park Brewery e Rock Inn Mountain Tavern.

Quest’ultimo week end (27 settembre) poi è stata la Festa dell’Alce: un evento istruttivo che racconta la bellezza dell’autunno e delle maestose creature che popolano queste montagne.

