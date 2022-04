Pyongyang, 12 apr. (askanews) – Stavolta niente lanci di missili o parate militari, almeno in Corea del Nord, dove sono frequenti anche in tempo di pace: a Pyongyang centinaia di giovani hanno danzato con costumi colorati per celebrare i 10 anni al potere del leader supremo del Partito comunista nordcoreano, Kim Jong-un.