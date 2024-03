In Corea del Sud iniziata l'esercitazione aerea "Buddy Squadron"

In Corea del Sud iniziata l'esercitazione aerea "Buddy Squadron"

Pyeongtaek (Corea del Sud), 4 mar. (askanews) - Militari della South Korean Air Force e della Us Air Force hanno preso parte all'esercitazione militare congiunta 'Buddy Squadron' presso la base aerea Osan, a Pyeongtaek, in Corea del Sud, una sessantina di Km a sud di Seoul. Per l'esercitazione del ...