In Corea del Sud la prima parata militare da un decennio

Roma, 26 set. (askanews) – È la prima parata militare in Corea del Sud da dieci anni a questa parte, per fare sfoggio del suo arsenale militare mentre il clima fra Seul e la Corea del Nord comunista diventa sempre più gelido. A Pyonyang le parate militari sono moneta corrente, ma in Corea del Sud in genere sono allestite ogni cinque anni per il Giorno delle Forze Armate. L’ultima era stata nel 2013: cinque anni dopo l’allora presidente Moon Jae-in, impegnato in un tentativo diplomatico con il Nord, decise di tenere invece una cerimonia celebrativa. Yoon Suk Yeol, eletto presidente l’anno scorso, ha avvicinato Seul agli Stati Uniti aumentando la cooperazione militare con l’alleato di Washington in risposta alle crescenti minacce nordcoreane. La parata di Seul ha coinvolto circa 6.700 soldati e 340 ‘pezzi’, inclusi caccia F-35, ma anche il KF-21, primo caccia prodotto in Corea del Sud, come pure elicotteri e droni di nuova generazione.