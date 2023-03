L'orrore di Ostia potrebbe diventare presto un processo d'aula in piena regola: in due stuprano la fidanzata 16enne del cugino davanti ai suoi occhi

Orrore a Roma, dove in due stuprano la fidanzata 16enne del cugino davanti ai suoi occhi. Una coppia di fratelli è indagata per una presunta violenza carnale avvenuta nel 2021 e la Procura di Piazzale Clodio ha chiesto il rinvio a giudizio per un 22enne ed un 23enne. Sono accusati di aver stuprato la fidanzata del cugino ad Ostia, una minore con disturbo della personalità.

Per loro in atti una ipotesi di violenza sessuale di gruppo e detenzione di materiale pedopornografico. Al vaglio c’è anche la posizione del fidanzato della giovane che avrebbe assistito alla violenza senza opporsi, e avrebbe favorito la circolazione di video in cui era in intimità con la vittima. I due indagati sono ai domiciliari dallo scorso agosto, quando avrebbero violentato la 16enne dopo averle dato un passaggio in macchina. Secondo la presunzione di reato l’avrebbero costretta ad avere un rapporto sessuale con entrambi per poi intimare alla ragazzina il silenzio.

Seconda violenza e presunto “complice”

Dopo un mese l’avrebbero stuprata di nuovo a casa del cugino e sotto i suoi occhi, non si è ben capito ancora se impotenti o complici. Alcuni mesi dopo, i due indagati avrebbero inviato in una chat di gruppo alcune foto e video intimi del 16enne con la fidanzata. E la vittima? Aveva confessato tutto a sua madre la cui denuncia aveva fatto scattare l’indagine.