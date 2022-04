In Egitto torna la moda di portare i capelli ricci

Il Cairo, 15 apr. (askanews) – In Egitto per anni portare i capelli ricci è stato considerato un tabù, un segno di sciatteria e di poca professionalità. Le donne ma anche gli uomini per questo sono costretti a lisciarsi i capelli, portarli al naturale da molti è considerato disdicevole.

La nostra cultura è un po’ cambiata e ora accettiamo noi stessi e in nostri capelli per quello che siamo. In passato le uniche ragazze considerate belle erano quelle con i capelli lisci.

Ora accettiamo anche i nostri capelli naturali” racconta Amany Mostafa cliente del primo negozio di parruchieri per capelli ricci.

Nel paese le cose stanno cambiando, sono nati gruppi Facebook e blog in favore di questa moda, anche se gli stereotipi di bellezza che vengono dal mondo occidentale sono duri a morire.

“I miei contenuti si concentrano sull’aiutare le ragazze a conoscere i loro capelli naturali, capirli e amarli. Realizzo video dando consigli su come curare i nostri capelli” spiega l’influencer Marian Ashraf.

Anche gli uomini che curano i loro capelli sono oggetto di bullismo e scherno perchè è considerata una pratica poco virile.

L’identità culturale passa anche dal parrucchiere.