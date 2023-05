In Emilia Romagna 9 morti per il maltempo: "Mai vista una piena così"

In Emilia Romagna 9 morti per il maltempo: "Mai vista una piena così"

Cesena, 18 mag. (askanews) – 9 morti, 23 fiumi esondati, 280 frane, oltre 10mila persone allontanate dalle loro case per sicurezza. In Emilia Romagna si contano le tragiche conseguenze delle inondazioni dopo l’intensa pioggia che si è abbattuta sulla regione. Resta l’allerta rossa, le scuole rimangono chiuse così come le attività. Forlì, Cesena e Ravenna sono le zone più colpite.

“Abito qui dal 1979 ne ho viste passare di piene, così non l’ho mai vista”, dice un abitante di Cesena.

“Una tragedia che si può paragonare al terremoto che ha colpito l’Emilia undici anni fa”, ha detto il presidente della Regione, Stefano Bonaccini mentre il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin ha annunciato che sarà dichiarato lo stato di calamità.