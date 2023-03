In Engineering nel 2023 1.900 assunzioni con opportunità di carriera e crescita

Roma, 28 mar. (Adnkronos/Labitalia) - Engineering, leader nella digitalizzazione dei processi per aziende e Pa, ha dato il via alla campagna di assunzioni per il 2023 con un ambizioso piano di hiring che prevede l’ingresso di 1.900 nuove persone da inserire in tutte le Business Unit e societ&a...

Roma, 28 mar. (Adnkronos/Labitalia) – Engineering, leader nella digitalizzazione dei processi per aziende e Pa, ha dato il via alla campagna di assunzioni per il 2023 con un ambizioso piano di hiring che prevede l’ingresso di 1.900 nuove persone da inserire in tutte le Business Unit e società del Gruppo, con un significativo incremento degli ingressi rispetto al 2022, quando sono entrate in azienda circa 1.600 persone.

“Il capitale umano – sottolinea Alessia D’Addario, Chief Human Resources Officer – è da sempre la colonna portante su cui si fonda la nostra strategia di crescita e i numeri della campagna di recruiting di quest’anno ci confermano un Top Employer in grado di attrarre talenti. Lavorare in Engineering significa entrare a far parte di un’azienda fortemente human capital, che grazie alle sue approfondite competenze tecnologiche e di business è un asset strategico del Paese, in grado di creare innovazione e sostenibilità. Inoltre, significa entrare a far parte di un Gruppo con una solida presenza internazionale, che offre percorsi di crescita chiari e premianti sia in Italia che all’estero”.

Il piano di assunzioni del Gruppo Engineering prevede l’inserimento di profili differenti in tutte le aree di business e ricerca: professionisti con esperienza, neolaureati e neodiplomati sia in materie scientifiche che umanistiche, destinati a lavorare nei team delle oltre 70 sedi italiane e internazionali (Belgio, Spagna, Germania, Serbia, Brasile, Argentina e Stati Uniti).

Nel 2022 l’ingresso nel Gruppo degli under 30 è cresciuto del 6%. Questo dato conferma come Engineering sia sempre più attrattiva verso i giovani talenti, di cui cura la formazione attraverso la sua It & Management Academy. A partire dal mese di giugno 2022, l’Academy ha infatti avviato percorsi di formazione biennali per neodiplomati e neolaureati in discipline Stem e non Stem, che offrono la possibilità di affiancare all’attività lavorativa un iter formativo con cui accrescere le proprie competenze sia tecnologiche che manageriali. In soli 6 mesi questi percorsi hanno coinvolto centinaia di ragazze e ragazzi.

La formazione per Engineering non riguarda però solo i giovani. Con più di 32.000 giornate (dal vivo e online), oltre 240 docenti certificati e quasi 600 corsi di formazione disponibili, l’Academy è un vero e proprio campus che garantisce l’aggiornamento costante di tutti i dipendenti del Gruppo.

La formazione legata alle nuove tecnologie, il reskilling e l’upskilling delle competenze digitali e manageriali e la loro certificazione attraverso canali riconosciuti a livello internazionale, rappresentano per l’azienda un fattore strategico per essere competitiva in un mercato che evolve velocemente e una garanzia per i partner e i clienti sulla capacità del Gruppo di governare con successo i processi di trasformazione digitale.