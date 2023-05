Home > Askanews > In equilibrio su un filo di 160 m sopra il porto di Copenaghen In equilibrio su un filo di 160 m sopra il porto di Copenaghen

Roma, 5 mag. (askanews) – Decine di persone con il fiato sospeso a Copenaghen, in Danimarca, per assistere all’impresa di un atleta che ha camminato sospeso a 15 metri d’altezza sul porto in equilibrio su una fune lunga 160 metri. La “highline”, così si chiama tra i fanatici dello slackline, disciplina che si pratica stando in equilibrio su una fettuccia piatta solitamente a poca distanza da terra, è la più lunga mai installata a Copenaghen ed è stata allestita in collaborazione con il Centro di Architettura Danese, DAC.

