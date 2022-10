In fin di vita, 73enne sposa il compagno 60enne nell’hospice

Uno era stato già sposato con una donna e l'altro era celibe e si erano amati: 73enne in fin di vita ha sposato il compagno 60enne nell'hospice

Arriva dalla Puglia e sta facendo il giro dell’Italia la bellissima e struggente vicenda di un 73enne in fin di vita che sposa il compagno 60enne nell’hospice dove si è ricoverato dopo aver contratto una malattia grave. La Gazzetta del Mezzogiorno, che per prima ha lanciato la notizia, spiega che Giovanni e Graziano, nomi di fantasia a tutela della privacy della coppia, si erano conosciuti come amici poi il primo si era ammalato di tumore.

Terminale 73enne sposa il compagno 60enne

Graziano era già sposato, Giovanni invece era celibe. E invece dopo dopo oltre 30 anni di relazione avviata con un diverso sentimento i due “si sono giurati amore eterno all’hospice San Bartolomeo”, come riporta Fanpage, un centro di cure palliative per malati terminali di Martina Franca, in provincia di Taranto. I due uomini hanno preso questa decisione per suggellare un amore che ormai aveva bisogno di essere “certificato” in una sorta di lotta contro il tempo: il 73enne è un malato oncologico terminale ed aveva bisogno di sposarsi con l’uomo che ama.

Le nozze davanti all’Ufficiale civile

Perciò la struttura ha provveduto a diventare location per un atto di amore assoluto e ad “ufficializzare la realizzazione del loro sogno d’amore è stata Maria Rosaria Cicero, ufficiale civile del Comune di Martina Franca”. In presenza del nuovo segretario generale Eugenio De Carlo il rito civile è stato celebrato e la direttrice dell’hospice, Silvana Ausiello ha detto all’Ansa: “C’è stata una cerimonia molto bella e significativa in ospedale: le persone che hanno partecipato si sono tutte emozionate perché in un ambiente di dolore ci sono anche momenti di gioia come quello di ieri”.