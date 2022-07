In Finlandia ci si riscalda con la sabbia

(Adnkronos) – In Finlandia è stata attivata una speciale batteria che sfrutta la sabbia, ne trattiene il calore e lo rilascia dopo mesi. Il progetto nasce presso la piccola città Kankaanpää dove si trova Vatajankoski, una centrale elettrica che riscalda un deposito di circa 100 tonnellate di sabbia.

Questo calore può essere stoccato per mesi senza perdite di temperatura e, a differenza dell’acqua che può arrivare solo a 100° C, la sabbia scaldata con questo sistema arriva fino 500° C. Il calore viene usato dall’impianto di teleriscaldamento della città finlandese per riscaldare case, uffici e pure la piscina comunale.