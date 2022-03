In Florida è “Spring Break”, tra musica, alcol e costume da bagno

Roma, 19 mar. (askanews) – Musica, alcol e costume da bagno. Ogni anno, lo “Spring Break” le vacanze primaverili negli Stati Uniti, attira migliaia di giovani americani verso il Sud della Florida per qualche giorno di divertimento senza freni. Punto di ritrovo della movida Ocean Drive a Miami, che si trasforma in una discoteca a cielo aperto, tra le proteste dei residenti.

“Puoi fare quello che vuoi qui fuori, mi sento bene, bevo bene, abbiamo bellissime donne qui, e sì, è per questo che sono qui, per divertirmi”, spiega Ryn, venuto dall’Ohio.

I dehor sono strapieni, la festa è nell’aria. Chi abita qui la pensa un po’ diversamente.

“Dato che lavoro in un ristorante, per me va benissimo, sono affari – spiega Phoebe Bridgets, dipendente di un locale a Miami Beach – ma allo stesso tempo è… South Beach è veramente, è il posto dove turisti e ‘spring breakers’ si ritrovano, non vado a Ocean Drive, soprattutto ora”.

“In molti vedono l’immagine di Miami Beach come una specie di luogo senza leggi – si lamenta Sisi Queston, insegnante che vive a Miami Beach – dove venire e fare quello che si vuole in strada.

Puoi twerkare, giocare o suonare musica oscena a tutto volume sul marciapiede e dimenticano che qui vivono delle famiglie”.

Il sindaco di Miami Beach ha adottato delle misure per evitare che si ripetano incidenti che hanno obbligato l’anno scorso a mettere il coprifuoco dopo avere fermato più di mille persone per problemi di ordine pubblico.

Quest’anno le autorità hanno rafforzato il numero degli agenti nelle zone più frequentate e vietato ai bar la vendita di alcolici dopo le 2 del mattino fino al 21 marzo.