In Francia arrivano i braccialetti validi come Green Pass

Bordeaux, 19 ago. (askanews) – In Francia per facilitare i controlli sul pass sanitario introdotto dal governo Macron, si tenta la via del braccialetto. Per entrare in bar, ristoranti e musei della regione della Gironda le autorità hanno creato un braccialetto che viene messo a francesi e turisti dopo aver controllato la validità del Green pass. In questo modo i controlli sono molto più rapidi, una volta controllato il pass non serve ripresentarlo nell’arco della giornata.

“Questo è per facilitare l’accesso degli ospiti nelle nostre strutture. Il Pass santiario ha provocato una grave perdita per le attività turistiche e per questo vogliamo che le persone vaccinate possano muoversi con maggiore agio” spiega Laurent Fournier direttore di un hotel a Bordeaux.

Si tratta solo di un esperimento, ma potrebbe presto prendere piede.