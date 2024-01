In Francia continua la protesta degli agricoltori, caos sulle strade

Pamiers, 24 gen. (askanews) – Sale la rabbia degli agricoltori in Francia che da giorni bloccano il paese per protesta dopo che una donna e la figlia di 14 anni sono state investite e uccise da un’auto che si è lanciata contro il blocco dei trattori.

L’incidente è avvenuto a Pamiers nella zona di Ariège, in Francia, dove un’automobile ha travolto un blocco stradale di agricoltori in protesta. Anche il padre è rimasto gravemente ferito ed è ricoverato in terapia intensiva, ma non sarebbe in pericolo di vita. Le persone a bordo dell’auto sono state sottoposte a fermo. L’incidente è avvenuto questa mattina alle 5:45 a Pamiers.

Gli agricoltori francesi sono mobilitati in tutto il Paese da alcuni giorni con blocchi delle strade e delle autostrade per chiedere semplificazioni amministrative e indennizzi più veloci in caso di calamità naturali, ma anche lo stop agli aumenti del prezzo del gasolio per i trattori e i veicoli agricoli.

Il presidente Macron ha chiesto al premier Attal di interveniree e quest’ultimo ha promesso di “facilitare la vita” dei lavoratori del settore. Nonostante questo si teme un’escalation della protesta che si sta diffondendo in tutta Europa e anche in Italia.