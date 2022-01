In Francia insegnanti in piazza contro le regole Covid per scuola

Milano, 13 gen. (askanews) – In Francia gli insegnanti e il personale scolastico hanno scioperato e sono scesi in piazza contro la gestione del governo del Covid e in particolare delle regole decise per la scuola.

I sindacati criticano i protocolli sanitari considerati confusi e studiati in modo che scarichino il peso della gestione sanitaria su scuola e famiglia. In caso di positivo in classe per i minori di 12 anni sono previsti ad esempio 3 tamponi per i contatti, senza isolamento, al primo, secondo e quarto giorno.

Vanno bene i tamponi casalinghi fatti dalle famiglie, altro punto dolente per i sindacati per la affidabilità più bassa rispetto agli altri test.