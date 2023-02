In Francia la maxi manifestazione contro la riforma delle pensioni

In Francia c’è stata una maxi manifestazione contro la riforma delle pensioni, con decine di migliaia di persone che sono scese in piazza per dire no a quella voluta da Emmanuel Macron.

In particolare a Parigi e di Marsiglia i cortei sono stati fittissimi, ma le manifestazioni di protesta sono state registrate in oltre 250 centri del paese. I media hanno registrato una partecipazione in aumento rispetto al primo appuntamento, quello del 19 gennaio.

Manifestazione contro la riforma delle pensioni

Lo sostiene il sindacato francese Cgt per il quale in piazza a Parigi, a Montparnasse, sono scesi 500mila manifestanti, contro i 400.000 della prima volta.

In mezzo alla folla hanno campeggiato striscioni e cartelli molto polemici con il governo Macron e con la polizia. Proprio con gli agenti si sono registrate tensioni e sono stati incendiati cassonetti della spazzatura e prese di mira filiali di banca e sedi di assicurazioni.

Tensione, saccheggi e lacrimogeni

Si sono purtroppo registrati anche dei saccheggi con la polizia che ha fatto uso di gas lacrimogeni. Ma a cosa si oppongono i manifestanti? Alla proposta di Emmanuel Macron di innalzare l’età pensionabile da 62 a 64 anni sta bloccando l’intero paese.

Hanno aderito otto sindacati in tutto e sono state chiuse scuole e raffinerie di petrolio e fermato il trasporto pubblico.