In Francia Marine Le Pen "ineleggibile", fuori da presidenziali 2027

Roma, 31 mar. (askanews) – Quattro anni di carcere di cui due senza condizionale (ma con l’uso del braccialetto elettronico) e cinque anni di ineleggibilità dai pubblici uffici: questa la pena per la leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, condannata per appropriazione indebita nel caso degli assistenti parlamentari europei.

Il tribunale di Parigi ha ritenuto colpevoli di appropriazione indebita di fondi pubblici 9 eurodeputati di Rassemblement National (RN), tra cui Le Pen; tutti anche condannati a una pena di ineleggibilità, decisione che di fatto esclude la leader dell’ultradestra francese dalle prossime presidenziali previste in Francia nel 2027.

La pubblica accusa voleva l’esecuzione immediata dell’ineleggibilità, ma la sentenza ha deciso di salvaguardare la libertà degli elettori di Le Pen, nel senso che in questo modo potrà mantenere la sua carica di deputato fino alla scadenza del mandato; tuttavia la sanzione si applica immediatamente dalla condanna di primo grado, anche nell’attesa di un eventuale appello, escludendola dalla corsa all’Eliseo del 2027.

La leader del RN ha finanziato assistenti parlamentari europei che tra il 2004 e il 2016 in realtà lavoravano per il partito in Francia. La durata dell’ineleggibilità è di cinque anni.

Anche 12 assistenti processati insieme a loro sono stati giudicati colpevoli di ricettazione. Il tribunale ha stimato il danno complessivo in 2,9 milioni di euro, obbligando il Parlamento europeo ad “assumersi la responsabilità delle persone che in realtà lavoravano per il partito”.

Immediata la reazione del leader della Lega Matteo Salvini, il cui partito siede nello stesso gruppo di RN al Parlamento Ue, i “Patrioti”: “Quella contro Marine Le Pen è una dichiarazione di guerra da parte di Bruxelles, in un momento in cui le pulsioni belliche di Von der Leyen e Macron sono spaventose. Non ci facciamo intimidire, non ci fermiamo: avanti tutta amica mia!”.

Per il portavoce del Cremlino, Dimitry Peskov, “sempre più capitali europee scelgono di calpestare le norme democratiche … Non hanno alcun problema a oltrepassare i confini della democrazia nel processo politico”.