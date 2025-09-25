In Francia Sarkozy condannato a 5 anni per scandalo fondi libici

Milano, 25 set. (askanews) – Nicolas Sarkozy è stato condannato a 5 anni di prigione da un tribunale di Parigi per “associazione a delinquere”, con mandato di arresto a effetto differito ed esecuzione provvisoria.

Il caso è quello dei fondi libici, per cui l’ex presidente francese è stato ritenuto colpevole di aver accettato finanziamenti illegali durante la campagna presidenziale del 2007 dal dittatore libico Muammar Gheddafi.

Sarkozy, arrivato in tribunale con la moglie Carla Bruni, con cui ha assistito alla lettura della sentenza, è stato invece assolto dalle accuse di corruzione, ricettazione e appropriazione indebita di fondi.

“L’odio non ha davvero limiti – ha commentato dopo la sentenza – Mi assumerò le mie responsabilità, se vogliono assolutamente che dorma in prigione, dormirò in prigione, ma a testa alta. Sono innocente. Questa ingiustizia è uno scandalo. Non mi scuserò per qualcosa che non ho fatto. Naturalmente presenterò ricorso. Probabilmente dovrò comparire in manette davanti alla corte d’appello. Coloro che mi odiano a tal punto pensano di umiliarmi. Quello che hanno umiliato oggi è la Francia”.

Secondo quanto scrive “Le Monde”, l’ex presidente entro un mese sarà convocato dalla procura che gli comunicherà la data di incarcerazione. Un eventuale ricorso in appello non sospenderà comunque questa misura di sicurezza.