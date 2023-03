Home > Askanews > In Germania i sindacati annunciano sciopero trasporti 27 marzo In Germania i sindacati annunciano sciopero trasporti 27 marzo

Roma, 23 mar. (askanews) – Il leader dei sindacati tedeschi Ver.di Frank Werneke ha annunciaot un grande sciopero dei trasporti in Germania per il 27 marzo, mentre i lavoratori chiedono stipendi più alti contro l’inflazione che imperversa nel Paese. “Pertanto EVG e Ver.di chiamano in contemporanea i lavoratori dell’industria dei trasporti e di importanti settori infrastrutturali in Germania a un’agitazione di un giorno intero”, ha affermato Werneke. “Lo sciopero di un giorno avrà effetti massicci, siamo consapevoli di questo ed è necessario”.

Roma, 23 mar. (askanews) - Il leader dei sindacati tedeschi Ver.di Frank Werneke ha annunciaot un grande sciopero dei trasporti in Germania per il 27 marzo, mentre i lavoratori chiedono stipendi più alti contro l'inflazione che imperversa nel Paese. "Pertanto EVG e Ver.di chiamano in contemporan...