In Germania l'estrema destra si prende il circondario di Sonneberg

Roma, 26 giu. (askanews) -Alternativa per la Germania (Alternative fuer Deutschland, AfD) ha vinto per la prima volta un’elezione locale: Robert Sesselmann, avvocato e deputato regionale, si è aggiudicato il ballottaggio con il 52,8% delle preferenze alle elezioni del circondario di Sonneberg, in Turingia, Germania orientale. Un bel colpo per il partito anti-migranti, i cui consensi sono in ascesa nei sondaggi.

“È stata dura, la campagna elettorale non è stata facile, ora, signori e signore, dobbiamo andare oltre i confini ideologici e tornare alla politica di sostanza”.

“Posso promettervi che le cose andranno meglio per noi. Faremo in modo che questo distretto torni a crescere di nuovo, più vicino ai suoi cittadini. Garantiremo che la politica venga fatta per gli imprenditori, per i fornitori di servizi e per gli artigiani, mettetemi alla prova”.

Sono venuti a congratularsi con lui Tino Chrupalla, co-leader di AfD, e il leader regionale del partito Bjoern Hoecke, che ha commentato:

“È stata una grande vittoria nella campagna delle elezioni del circondario di Sonneberg questa sera (domenica 25 giugno, ndr). Qui nell’est siamo il partito della gente. E questo è il motivo per cui è naturale che abbiamo vinto il nostro primo circondario. E non sarà l’ultimo”, ha promesso.