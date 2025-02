In Germania un'auto (ancora) falcia la folla, 24enne afgano arrestato

Roma, 13 feb. (askanews) – Ancora un’auto sulla folla e ancora un richiedente asilo che ferisce o uccide passanti in Germania. Quello di Monaco è il terzo caso di presunto attentato terroristico in pochi mesi nel Paese, dopo l’auto su un mercatino di Natale a Magdeburgo (Sassonia Anhalt) nel dicembre 2024 e l’accoltellamento in un parco ad Aschaffenburg, in Baviera, a gennaio.

Sull’asfalto si vede ancora la Mini Cooper bianca guidata dal 24enne richiedente asilo, tale Farhad N., arrestato sul posto dopo avere ferito 28 persone, alcune in modo grave e tra loro anche bambini, mentre gli inquirenti hanno perquisito l’abitazione in cui avrebbe risieduto nel quartiere di Solln, a sud della città.

L’uomo, in Germania dal 2016, si sarebbe avvicinato ai mezzi della polizia sul posto prima di accelerare e investire i partecipanti a una manifestazione sindacale. Era già noto alla polizia per incidenti legati a droga e furti e la sua richiesta di asilo era stata respinta.

Il governatore della Baviera Markus Soeder, leader della Csu, partito sorella della Cdu di Friedrich Merz, che ha chiesto misure più severe contro i migranti dopo la serie di attacchi che hanno scioccato il Paese, lo ha fatto notare visitando il luogo del presunto attentato:

“Fa male sentirlo – ha detto Soeder – C’è stato un episodio ad Aschaffenburg a gennaio, ora qui a Monaco”, ricordando quanto accaduto nella città bavarese, quando un afgano di 28 anni ha accoltellato e ucciso un uomo e un bambino di due anni in un parco.

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz (Spd), che il 23 febbraio è candidato per un secondo mandato alle elezioni anticipate, ha promesso l’espulsione del richiedente asilo. “Quello che è successo è terribile”, ha detto Scholz ai giornalisti. “Dal mio punto di vista è abbastanza chiaro che questo aggressore non può contare su alcuna pietà, deve essere punito e deve lasciare il Paese”. La ministra dell’Interno tedesca, Nancy Faeser (Spd), ha dichiarato che “Lo Stato di diritto deve mostrare la massima severità”.

Con l'”orrore” che ha colpito Monaco e la campagna elettorale che vede migranti e sicurezza tra i principali temi di scontro, il clima politico nel Paese si fa ora incandescente.