In Giappone esplode la fioritura dei ciliegi, ma niente hanami

Tokyo, 28 mar. (askanews) – I ciliegi rosa sono in piena fioritura in Giappone e gli abitanti di Tokyo si godono una passeggiata primaverile per ammirarli e fotografarli.

Vietato però fare “hanami”, ovvero guardare i fiori mentre si fa un picnic al parco sotto i sakura (fiori di ciliegio), come da tradizione, perché, sebbene il Paese abbia cancellato tutte le restrizioni per il Covid, sono rimasti alcuni inviti ai residenti delle città a non abbassare la guardia e a mantenere alcune accortezze di distanziamento per evitare la ripresa dei contagi.