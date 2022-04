Roma, 22 apr. (askanews) – Un calamaro gigante di oltre tre metri, creatura che in genere vive nelle profondità marine, è stato ritrovato vivo su una spiaggia dell’ovest del Giappobe nella città di Obama. Si tratta di un evento molto insolito. L’animale, per la precisione di 3,35 metri di lunghezza, è stato trasferito in un acquario locale.

(Immagini Polizia di Obama in Giappone via Agenzia France Presse)