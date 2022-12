In Gran Bretagna storico sciopero nazionale degli infermieri

In Gran Bretagna storico sciopero nazionale degli infermieri

Londra, 20 dic. (askanews) – Slogan, picchetti e cartelli davanti all’ospedale St. Thomas di Londra nel secondo giorno di sciopero nazionale di infermieri e infermiere in Gran Bretagna. Una protesta senza precedenti contro il governo conservatore di Rishi Sunak per il calo dei salari, mangiati dall’inflazione.

“Sono davvero disgustato dal fatto che il governo dice di non aver intenzione di discutere degli stipendi quest’anno – dice Sharon Abdullah infermiera capo – Vorrebbero aspettare fino all’anno prossimo ma i nostri conti non aspettano l’anno prossimo.

Vogliamo che si confrontino con noi”.

“Dicono che il 19% in più è tanto – continua – citando la percentuale di aumento richiesta dal sindacato – ma si guardi a cosa abbiamo fatto durante il Covid, non ci siamo mai lamentati, abbiamo avuto familiari morti. Abbiamo dato tutto per salvare delle vite, questo è quello che facciamo da infermiere”.

Lo sciopero coinvolge 100mila persone in Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord ed è il primo indetto in 106 anni di storia del sindacato.