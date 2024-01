In Grecia esplodono proteste contro equiparazione università private

In Grecia esplodono proteste contro equiparazione università private

Roma, 11 gen. (askanews) – Migliaia di studenti hanno manifestato ad Atene e in altre città della Grecia contro una riforma annunciata dal governo conservatore greco che prevede l’equiparazione delle lauree degli istituti di insegnamento superiore privato con quelle delle università pubbliche.

Nella capitale greca gli studenti si sono diretti a piazza Syntagma, di fronte al parlamento ellenico, dove ci sono stati degli scontri con la polizia.

Michalis Fanartzis, studente universitario: “Gli studenti di Atene e di tutta la Grecia sono scesi in strada perché chiediamo una università di qualità, moderna, pubblica e gratuita. Non vogliamo che la legge sulle università private, che crei delle università private, sia adottata. Ciò significherebbe un grande peggioramento dei nostri studi e aprirebbe la strada a delle tasse scolastiche per gli studenti del primo ciclo nelle università pubbliche”.

Tra le scritte sui cartelli “No alla privatizzazione dell’insegnamento superiore” o “Studi gratuiti”, una legge che secondo gli studenti punta a svalutare l’insegnamento pubblico e a “creare delle università a scopo di lucro”.

Numerose associazioni studentesche hanno annunciato l’occupazione di alcune università ad Atene e in altre città.

Da parte sua il ministro greco dell’Istruzione, Kyriakos Pierrakakis, ha garantito che saranno previsti “criteri severi” nelle università private in Grecia affinché le lauree siano equiparate a quelle delle università pubbliche. Secondo il governo, la riforma attirerà “grandi istituti universitari esteri” che attualmente esitano a stabilirsi in Grecia.

Chi è contrario, tuttavia, ricorda l’articolo 16 della Costituzione, secondo il quale “l’insegnamento superiore” in Grecia è esclusivamente garantito “da enti di diritto pubblico”.