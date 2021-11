In India, a Bombay il primo cinema “rooftop drive-in”

Bombay, 6 nov. (askanews) – Un cinema drive-in…su una terrazza panoramica. Ha aperto in India, a Bombay (Mumbai), e appartiene a un gruppo che fa capo all’uomo più ricco dell’Asia, Mukesh Ambani. Il cinema è sul tetto di un centro commerciale e può accogliere fino a 290 autovetture, con lo schermo più grande della città. Per gli ospiti, è l’occasione di vedere il film hindi “Sooryavanshi” (“Il clan dei guerrieri”), la prima produzione di Bollywood a uscire sui grandi schermi in 18 mesi, a causa della pandemia.

E, naturalmente, una vista spettacolare della megalopoli indiana by night.