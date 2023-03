In India apre un nuovo Santuario per i leoni asiatici

(Adnkronos) – Lo Stato indiano del Gujarat aprirà un nuovo Santuario per i leoni asiatici: questo perché il numero di esemplari sta crescendo vertiginosamente. Per ora il Parco nazionale di Gir ospita l'unica popolazione di leoni asiatici al mondo ed è l'unico posto al di fuori dell'Africa in cui è possibile vedere un leone nel suo habitat naturale. Il numero di questi animali in via di estinzione è cresciuto così tanto, circa 700 esemplari, che si è creato ormai da tempo uno stato di sovraffollamento. La mancanza di spazio ha costretto i leoni ad avvicinarsi sempre di più ai villaggi e ad alcune zone costiere.