In Inghilterra il febbraio più secco da vent’anni

In Inghilterra il febbraio più secco da vent’anni

In Inghilterra il febbraio più secco da vent’anni

(Adnkronos) - L'Inghilterra ha appena vissuto il febbraio più secco dal 1993 e anche per i mesi a venire sono previste poche precipitazioni. Uno degli esempi più eloquenti è quello della contea dell’Hertfordshire, che ha registrato una media di soli 0,7 mm di pioggia ...

(Adnkronos) – L'Inghilterra ha appena vissuto il febbraio più secco dal 1993 e anche per i mesi a venire sono previste poche precipitazioni. Uno degli esempi più eloquenti è quello della contea dell’Hertfordshire, che ha registrato una media di soli 0,7 mm di pioggia a febbraio, ovvero l'1% della sua media normale per l'intero mese. Il sud dell'Inghilterra in generale è stato molto secco, con il 6% (3,8 mm) della sua media di febbraio. Secondo gli scienziati questo cambiamento nelle precipitazioni è dovuto al cambiamento climatico, che renderà sempre più frequenti questi periodi di siccità.