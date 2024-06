In Iran ballottaggio fra riformista Pezeshkian e conservatore Jalili

In Iran ballottaggio fra riformista Pezeshkian e conservatore Jalili

Teheran, 29 giu. (askanews) - In Iran le elezioni presidenziali saranno decise da un ballottaggio fra il candidato riformista Massoud Pezeshkian e l'ultraconservatore Saeed Jalili, il 5 luglio prossimo. Uno dei due sarà il successore del presidente Raisi, morto in un incidente in elicottero il magg...