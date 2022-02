In Iran si festeggia il 43esimo anniversario Rivoluzione islamica

Roma, 11 feb. (askanews) – Gli iraniani festeggiano a Teheran il 43esimo anniversario della Rivoluzione islamica, con cortei in auto o in moto o con un selfie su Azadi Square anche con palloncini verdi bianco e rossi, come i colori della bandiera iraniana. Anche se migliaia di iraniani sono venuti nella capitale per ricordare la caduta dello Scià nel 1979, la tv di Stato ha annunciato che, come già l’anno scorso, a causa della pandemia non sono previsti “raduni o parate”.