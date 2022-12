In Islanda la nuova attrazione turistica è il "Lava Show"

Milano, 9 dic. (askanews) – Il “Lava Show” è un’esperienza unica al mondo: avvicinarsi a una vera colata di lava fusa in una sala per spettacoli situata nel centro di Reykjavik, la capitale dell’Islanda. Julius Jonsson, co-fondatore di questo insolito “spettacolo”, ha spiegato come una simile rappresentazione diventi possibile: “Usiamo la lava che scorreva dal Katla, un vulcano sulla costa meridionale, 104 anni fa. Quindi prendiamo questa lava solidificata e la riscaldiamo fino al suo punto di fusione, che è di circa 1.100 gradi Celsius, o 2.000 gradi Fahrenheit.

Poi si scioglie. E lo versiamo nella stanza.”

Si puo sentire il calore e l’odore della lava senza respirarne i gas tossici, visto che si tratta di materiale che data oltre un secolo. I turisti sono entusiasti: “È stato davvero bello – ha raccontato l’australiana Jasmine Luong – Posso capire perché molte persone ne sarebbero attratte o davvero attratte da un’eruzione, ma ovviamente non saresti in grado di avvicinarti in un normale ambiente naturale, mentre questo è molto più sicuro.

E poi puoi effettivamente vedere e interagire con tutto. L’ho trovato davvero affascinante”.

Dopo un documentario sulle caratteristiche dei vulcani, lo show vero e proprio parte con un annuncio: “Da 5.000 mila anni non cola lava

a Reykjavik…Fino ad ora”. Poi la lava inizia davvero a colare…