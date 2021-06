In Israele shopping senza mascherine nei centri commerciali

Roma, 15 giu. (askanews) – Senza mascherine anche al chiuso, una normalità che al giorno d’oggi fa quasi effetto.

In un centro commerciale di Tel Aviv si fa shopping come un tempo, nel mondo pre-Covid, un giorno dopo che le autorità israeliane hanno annunciato la fine dell’obbligo di indossare le mascherine nei luoghi pubblici al chiuso. Un passo in più nell’allentamento delle misure contro il virus, nel Paese che vanta oltre il 56,8% del totale della popolazione vaccinata con entrambe le dosi.

Ci sono però alcune eccezioni: bisognerà continuare a indossarle in alcuni casi, se non vaccinati nelle strutture sanitarie e residenze per anziani e sui voli aerei. Stessa regola per gli studenti ancora non coperti dal vaccino a scuola.