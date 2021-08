Milano, 11 ago. (askanews) – In Italia potente ondata di caldo, temperature a 40 gradi e oltre. Otto città con il bollino rosso, mentre le isole e la Calabria registrano l’intensificarsi di roghi e pericolo di vasti incendi.

L’ondata di calore proveniente dall’Africa ha investito la penisola e vede il massimo livello di rischio per la salute dovuto alle temperature molto elevate. In particolare per gli anziani vanno osservate maggiori cautele.

I consigli sono quelli del buon senso. Bere tanta acqua e in generale idratarsi. Evitare di uscire nelle ore centrali della giornata che sono le più calde. Optare per cibi leggeri e frutta, favorendo l’apporto di vitamina D con latte e formaggi e di ferro con pesce, legumi e carni bianche.