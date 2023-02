In Italia scatta l'allarme Norovirus, cos'è e come si manifesta

In Italia scatta l'allarme Norovirus, cos'è e come si manifesta

In Italia scatta l’allarme Norovirus, sapere cos’è e come si manifesta è molto importante anche se si tratta di una patologia stagionale conosciuta e tendenzialmente non mortale.

La gastroenterite virale sta colpendo molti cittadini e dopo quello bolognese i focolai stanno aumentando. Insomma se il Covid un po’ ha mollato e la stagionale è agli sgoccioli il Norovirus è in piena esplosione.

Vomito, mal di pancia e febbre sono i sintomi caratterizzanti e lo sanno bene i 170 fra alunni e operatori scolastici di Castenaso, al plesso Marconi, che sono dovuti correre a casa tutti con sintomi severi.

Ma di cosa parliamo? I Norovirus o virus di Norwalk son stati isolati e scoperti per la prima volta nel 1972 nella cittadina dell’Ohio dove, nel 1968, si verificò una grave epidemia.

La prima epidemia nel 1968 in Ohio

Si tratta di agenti patogeni non batterici che sono di fatto gli agenti più diffusi di gastroenteriti acute. Tendono a diffondersi soprattutto in ambienti comuni come ospedali, le case di riposo o le scuole.

L’Istituto Superiore di Sanità spiega che “si tratta di un virus altamente infettivo perché, data la sua persistenza nell’ambiente, che ne permette la replicazione e diffusione anche per due settimane dopo l’infezione iniziale, si controlla difficilmente”.

Trasmissione, durata e sintomi

La trasmissione avviene solitamente person to person per via orofecale o via aerosol, ma anche con acqua contaminata o cibo infetti o superfici contaminate. Il periodo di incubazione è di 12-48 ore e l’infezione dura dalle 12 alle 60 ore.

I sintomi sono quelli comuni alle gastroenteriti: nausea, vomito, soprattutto nei bambini, diarrea acquosa, crampi addominali e, in alcuni casi, una leggera febbre. L’unica misura richiesta è quella di assumere molti liquidi.