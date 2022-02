In Italia sempre meno figli, ultimi in Europa per natalità

Milano, 10 feb. (askanews) – “Riguardo il tema della natalità è evidente che stiamo vivendo un momento critico: nel 2020 abbiamo avuto 405mila nati, nel 2021 il bilancio finale sta per uscire, saremo certamente al di sotto ancora di questo valore. Un Paese con 60 milioni di abitanti non può avere meno di 400mila nati, perché vuol dire veramente non avviare il processo di ricambio generazionale”. Lo ha detto a Sky TG24 Gian Carlo Blangiardo, presidente dell’Istat, ospite di ‘Buongiorno .