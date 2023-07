In Kenya proteste contro nuove tasse, la polizia lancia lacrimogeni

Roma, 7 lug. (askanews) – Proteste a Nairobi, in Kenya, contro una serie di nuove tasse annunciate dal governo. Massiccia la presenza di polizia che ha usato gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti che scandivano slogan come “La lotta non è finita”.

Gli agenti hanno pattugliato a piedi, a cavallo e in auto le strade, diverse sono state chiuse.

L’alleanza Azimio del leader dell’opposizione, Raila Odinga, ha indetto le contestazioni contro l’impatto delle nuove tasse sui kenioti, già alle prese con un’alta inflazione e l’aumento del costo della vita. Il presidente William “Ruto ci sta imponendo tasse senza il nostro consenso e sta facendo leggi che rendono la vita molto più complicata”, ha denunciato la coalizione Azimio La Umoja in un comunicato.

La scorsa settimana il presidente William Ruto ha promulgato una legge finanziaria che introduce nuove tasse tra cui un aumento dell’iva sul carburante dall’8% al 16%, oltre a un prelievo sugli stipendi per finanziare un programma di alloggi a basso costo.