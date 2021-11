In Kosovo alpinisti supereroi per i bambini in ospedale

Milano, 18 nov. (askanews) – Una scalata speciale per un gruppo di alpinisti in Kosovo. Questa squadra di di amanti della montagna si è travestita da supereroi e supereroine e ha scalato le pareti dell’ospedale pediatrico di Pristina sorprendendo i bambini ricoverati.

“Questa è la nostra tradizionale scalata per la clinica pediatrica – spiega una di loro, Floriana Bajrami – così possiamo portare gioia ai bambini e allo stesso tempo invitare le persone a donare per comprare due macchinari diagnostici e raccogliere fondi per il nostro progetto ‘Cure per i bambini del Kosovo’ che procura medicine ai bambini malati di cancro”

I 15 alpinisti supereroi sono partiti dal tetto per poi scendere fino a terra salutando man mano i bambini dalle finestre, attraverso cui hanno passato loro dei regali.

Un modo originale per intrattenerli in questo periodo in cui le attenzioni a causa della pandemia fanno sentire ancora più isolati i bambini in ospedale.