In Kuwait strage di lavoratori asiatici: 35 morti in un incendio

Kuwait City, 12 giu. (askanews) – In Kuwait strage di lavoratori asiatici: almeno 35 persone sono morte in un incendio scoppiato in un edificio di sei piani in cui vivevano quasi 200 persone nel sobborgo di Mangaf, nella capitale Kuwait City. Le fiamme si sono sviluppate ai piani inferiori e poi si sono rapidamente propagate a quelli superiori. Le vittime sono morte principalmente per asfissia a causa del fumo.

Il ministro dell’Interno, lo sceicco Fahd al-Youssef, ha annunciato di voler evacuare tutti i palazzi del sobborgo densamente popolato, principalmente da lavoratori stranieri dipendenti delle aziende della ricca monarchia petrolifera del Nord del Golfo che vivono in case sovraffollate senza i requisiti di sicurezza necessari.