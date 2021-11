In Laos la nuova linea ferroviaria ad alta velocità porta in Cina

Vientiane, 29 nov. (askanews) – Una nuova linea ferroviaria costruita dai cinesi in Laos è stata inaugurata questa settimana e punta a dare una spinta economica alla piccola nazione tendenzialmente reclusa. Sarà la prima linea ad alta velocità che collega Vientiane, la capitale del Laos, a Kunming, metropoli nel sud della Cina.

Costata 5,3 miliardi di euro e lunga 414 chilometri, la linea apre al pubblico il 3 dicembre.

Sono serviti cinque anni per costruire la linea, che fa parte delle “nuova via della seta”, una serie di progetti infrastrutturali per rafforzare l’influenza di Pechino nel mondo.

“Questo incontestabile progresso è un risultato storico per l’iniziativa cinese Nuova via della Seta, una connessione strategica che trasforma il Laos da un paese chiuso nel territorio a un paese collegato al territorio”, ha annunciato il ministro dei Trasporti laotiano Viengsavath Siphandone.

“La consegna del treno Lane Xang è importante perché aiuta a rafforzare le relazioni tra il Laos e la Cina”, ha affermato l’ambasciatore cinese in Laos, Jiang Zaidong, nel giorno dell’inaugurazione.

Il treno ad alta velocità (160 km/h) Lane Xang è stato chiamato così per onorare l’antico Regno Lan Xang (milioni di elefanti), nome con cui era noto il Regno nel nord del Laos. Alcuni esperti tuttavia si chiedono quali saranno i benefici di un progetto che ha visto migliaia di agricoltori espropriati del proprio terreno.