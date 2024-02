In Luiss la formazione manageriale per il Non Profit

Roma (askanews) – E’ un’iniziativa di formazione per trasformare le organizzazioni non profit in una forza sostenibile e con un impatto significativo sulla società quella organizzata in questi giorni dalla Luiss Business School. L’Executive Nonprofit Sustainable Leadership Conference (ENSLC), guidata da Anthony Silard, si sviluppa su due giorni è ha l’obiettivo di trasferire delle competenze manageriali a chi riveste ruoli di responsabilità nel Terzo Settore. Chi lavora in quest’ambito, infatti, ha a che fare spesso con raccolte fondi, gestione delle persone, sviluppo del consiglio direttivo, gestione finanziaria o pianificazione strategica. L’iniziativa ha visto l’adesione di più di 50 partecipanti provenienti da diverse organizzazioni.

Matteo Caroli, Associate Dean for Sustainability & Impact di Luiss Business School, spiega: “Da un lato le imprese profit hanno bisogno di collaborare, di saper collaborare sempre più con le organizzazioni non profit e quindi queste ultime devono avere gli strumenti per, a loro volta, interagire in maniera efficace, con il sistema delle imprese profit. Luiss Business School è la piattaforma di incontro tra profit e non profit”.

Il percorso di questi due giorni è la short version del Transform – Certificate of Executive Nonprofit Leadership Program che Anthony Silard, Associate Professor and Director of The Center for Sustainable Leadership Luiss Business School e Direttore scientifico del percorso, guida da circa 20 anni negli USA e in altre parti del mondo.