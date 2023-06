Home > Askanews > In Messico in bicicletta nudi per protesta: "Adesso mi vedi?" In Messico in bicicletta nudi per protesta: "Adesso mi vedi?"

Roma, 26 giu. (askanews) – Nudi, o quasi, in protesta chiedendo maggiore sicurezza stradale per i ciclisti: in centinaia hanno pedalato così a Guadalajara in Messico il 24 giugno con lo slogan “adesso mi vedi?”

