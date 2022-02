In Messico nozze di massa per 661 coppie a San Valentino

Città del Messico, 15 feb. (askanews) – Lacrime e sorrisi sotto le mascherine. Più di 600 coppie hanno scelto il giorno di San Valentino per pronunciare il fatidico sì e convolare a nozze in una cerimonia civile organizzata a Ciudad Nezahualcòyotl, sobborgo a est di Città del Messico.

“Pensavo che non ci fosse un’altra occasione, invece l’amore è arrivato, perché l’amore arriva”, spiega Rosalba Silva, casalinga, 67 anni.

“Nella mia famiglia due mie sorelle si sono già sposate così e sono state molto felici e allora abbiamo detto: continuiamo la tradizione”, aggiunge Johathan Garcia, 40 anni.

L’organizzatrice Maria Darin Torrendon:

“Riunire 661 famiglie è stata una bella sfida, ma soprattutto il compromesso che ognuno fa, in alcuni casi di rinnovare il voto, e in altri di impegnarsi. È un evento molto emozionante, per la sposa e lo sposo, per le famiglie e per noi che testimoniamo a questo evento”.

Anche se le nozze di massa mancano di intimità, in cambio si riceve gratuitamente il certificato di matrimonio.