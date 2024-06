In Messico primo decesso di un uomo per influenza aviaria H5N2

Ginevra, 7 giu. (askanews) - Un uomo di 59 anni è morto in Messico a causa di un tipo di influenza aviaria - H5N2 - mai registrato prima d'ora nel genere umano. Secondo le autorità locali non c'è rischio per la popolazione e nessuno dei contatti stretti dell'uomo ha contratto il virus, ma non è ...

Ginevra, 7 giu. (askanews) – Un uomo di 59 anni è morto in Messico a causa di un tipo di influenza aviaria – H5N2 – mai registrato prima d’ora nel genere umano. Secondo le autorità locali non c’è rischio per la popolazione e nessuno dei contatti stretti dell’uomo ha contratto il virus, ma non è chiaro come la vittima sia stato infettato, anche se si sono verificati casi in alcuni allevamenti di pollame in Messico.

L’uomo aveva altri problemi di salute che probabilmente lo rendevano vulnerabile ed era stato costretto a letto per settimane prima di registrare febbre e respiro corto a causa dell’influenza aviaria, secondo i funzionari. Non ci sono prove che il virus possa iniziare a diffondersi tra le persone e causare un’epidemia, ha confermato il portavoce dell’Organizzazione Mondiale della Santità Christian Lindmeier.